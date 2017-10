Soomes põrkasid kokku kaitseväe veok ja rong, mistõttu sai surma neli inimest.

Rong ja veok põrkasid kokku kella kaheksa ajal hommikul Raaseporis. Õnnetuses osalenud 11 inimesest neli hukkus kohapeal, kirjutab Soome meedia. Reisirong oli teel Karjaast Hankosse.

Kolmest hukkunust täpsustamata arv olid ajateenijad.

Õnnetuses osalenud auto puhul on politsei andmeil tegu kaitseväele kuuluva veokiga Sisu SA-150 ehk Masiga.

#Collision between Finnish Defence Forces' medium truck and train in #Raasepori. @Puolustusvoimat confirms casualities both killed and injured. https://t.co/Tehdeh4LlM #military #accident