Šokeerivad kaadrid Inglismaalt, kus möödujad olid tunnistajaks julmale emale, kes oma last kohvri moodi mööda maad edasi tiris.

Videol olev naine näikse justkui tavapäraselt kõndivat, kui tirib samal ajal oma last mööda kõnniteed, vahendab Metro.

Hoolimata sellest, et vaatajad pakuvad, et lapse asemel on tegu nukuga, siis filmija kinnitab, et videos on tänaval pikali laps.