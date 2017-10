„Teine tase“ on iganädalane videomänguteemaline saade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Aasta 43. nädalal räägivad Sten, Lauri ja Margus põhjustest, miks (jätkuvalt) hiilimismängu „Hitman“ proovida, miks jäid ilmumata GTA V üksikmänguosad ning poetavad pisara Microsoft Kinecti mälestuseks. Uutest mängudest on aga ära proovitud „South Park: The Fractured But Whole“, „Jackbox Party Pack 4“ ja „Doki Doki Literature Club!“

Vaata ka jutuks tulnud „Hitman - Game of the Year Edition“ treilerit.