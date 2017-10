Politsei teatel juhtus eile õhtul kella kaheksast kuni täna hommikul kella seitsmeni kokku 51 liiklusõnnetust. Et lumi tuli ootamatult ning teed on libedad, suureneb õnnetuste arv järsult iga tunniga.

Õnnetustest enamikel juhtudel sõideti teelt välja, mida põhjustas libe tee. Ehkki avariide arv on suur ja plekimõlkimist palju, ei nõudnud õnnetused ohvreid.

Politseile teatati kokku 11 liiklustakistusest, millest enamikel juhtudest oli põhjuseks teele kukkunud puu.

Täna on plaanis politseinikel kontrollida Harjumaa teedel liiklevate sõidukite rehve. Ehkki seaduse järgi tuleb talverehvid autole soetada 1. detsembriks, näitab ka tänane talv, et vajadus selleks tekkis rohkem kui kuu varem.

PPA juhtiv korrakaitseametnik Kalmer Tikerpe lausub, et tänase päeva märksõna on ajavarumine: „Ärge kiirustage, hoidke piisavat pikivahet ja valige sõidukiirus vastavalt teeolule. Iga manööver on ohtlik ja võimalusel vältige möödasõite. Enne sõidu alustamist puhastage sõiduki klaasid, tuled ja peeglid lumest ning kohe kindlasti soovitan täna mitte sõita suverehvidega. Jalakäijad peatuge, vaadake, veenduge, kas teeületus on ohutu.“