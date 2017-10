Täna hommikul kinnitas vähiravifondi „Kingitud elu“ eestvedaja Toivo Tänavsuu, et haruldast vähivormi põdeva Annabeli toetuseks vajalik summa on koos.

„Ma olin algusest peale täiesti kindel, et see raha tuleb, aga et see tuli kokku kahe päevaga ja kahekordselt oli täiesti müsteerium!“ ütles Tänavsuu „Vikerhommikule“.