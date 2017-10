Marge Sillaots

LUMESADU JÄTKUB KA TÄNA: päeval on Lääne- ja Lõuna-Eestis hoogsadusid lörtsi ja vihmana, Põhja- ja Ida-Eestis sajab lörtsi ja ennelõunal ka lund. Kagutuul on tugev veel eelkõige Saaremaal ja põhjarannikul, puhanguid 15 m/s, Liivi lahel kuni 17 m/s, päeva peale pöördub lääne poolt alates põhjakaarde. Õhutemperatuur on 0 kraadi lähedal või paar-kolm plusspoolel, saartel kuni 8 kraadi.