Nikki Haley, USA suursaadik ÜROs, pidi Lõuna-Sudaanis asuvast põgenikelaagrist evakueeruma, vahendab ABC News. Laagris tõusis mäss riigi president Salva Kiiri vastu ja inimesed olid vihased, et Haleyl polnud nendega kohtumiseks aega. Laagri elanikud tunnevad, et neid ei aita keegi.

Lõuna-Sudaanis käib verine kodusõda, mis oli ka Haley reisi peateemaks. Haley hoiatas president Kiiri, et USA ei usalda enam Lõuna-Sudaani valitsust ning ei jää muutust ootama. Midagi täpsemat ta siiski ei öelnud.

Kodusõjas on hukkunud juba kümneid tuhandeid inimesi ja veel kordades rohkemgi on neid, kes on sunnitud oma kodudest põgenema. USA oli Lõuna-Sudaani peasponsor ja on riiki rahaliselt palju abistanud ning neid oma riigi loomisel aidanud (Lõuna-Sudaan on iseseisev riik 2011. aastast). „Oleme siin nähtus väga pettunud,“ ütles Haley. „Me arvasime, et investeerime vabasse, õiglasesse ühiskonda, kus inimestel on ohutu olla, kuid Lõuna-Sudaan on nende ideaalide täielik vastand.“