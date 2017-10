Veekeskuse pileti hind nädala sees on ühele täiskasvanule ja kahele lapsele 23,5 eurot. Nädalavahetuse hind küünib aga 30 euroni. „Ega see viis eurot ole üle mõistuse suur summa,“ möönab Piret, kellele valmistab tuska eelkõige see, miks küsitakse kõrgemat hinda just koolivaheajal.

„See ei ole ilus, et hinnatõus laieneb koolivaheajale,” leiab Piret. „Huvitav, kas siis ei peaks poes kommidki rohkem maksma ja kinopiletid, kui haridusministeerium on juba kord koolivaheaja kehtestanud?” küsib kahe lapse ema.

Haridusministeerium on lubanud koolidel vaheaegade asjus kaasa rääkida. Eelkõige puudutab see kevadvaheaegu, mis ei pruugi kõikides koolides langeda ühele ja samale ajale. „Kas laps peab tooma tõendi ja näitama, kas tal on koolivaheaeg või ei ole?” on Piret nõutu.

Tervise Paradiisist ei õnnestunud sealse hinnapoliitika kohta kolmapäeval vastust saada. Ka Kuressaares asuvast GoSpast, kus koolivaheajal kehtib nädalavahetuse hind, teatati, et nad ei jõua kolmapäeval vastata.

Hindadega mõjutatakse külastatavust

Küll aga selgitas Tallinn Viimsi SPA müügijuht Tiiu-Tuuli Sulg, miks Viimsi SPA omanikfirma opereeritav veekeskus Atlantis H2O Aquapark ning Kuressaares asuv Grand Rose spaa- ja saunakeskuski kasutavad sellist hinnapoliitikat. Sule sõnul tuleneb saunakeskustes ja veeparkides koolivaheajal kehtiv kõrgem hind prognoositud suuremast nõudlusest.

„Nõudlusest lähtuv hinnastamispoliitika on tavapärane ja seda kasutavad hotellid ja teised turismiettevõtted üle maailma. See võimaldab tarbimist natukene suunata – täituvust hajutada ja ülerahvastatust vältida. Need külastajad, kel on võimalik külastusaega vabamalt planeerida, on motiveeritud külastama veeparki väiksema nõudlusega ajal, kui pilet on soodsam.”

Sule sõnul on ette teada, et riiklikel koolivaheaegadel on hotellitoad tavapäraselt välja müüdud ning spaa- ja saunakeskust soovivad kasutada kõik hotellikliendid. Samas soovib iga spaakülastaja, et tal oleks piisavalt ruumi, et saunades ja basseinides rahulikult naudiskleda. „Hinnapoliitika võimaldabki külastatavust natuke mõjutada. Kui on kehtestatud püsiv baashind ja inimesed tulevad koolivaheajal lastega kohale, siis on nendelgi ebamugav, kui veepark on väga täis,” märgib Sulg.

Sulg selgitab, et nad kasutavad koolivaheaja hindu haridusministeeriumi kehtestatud riiklike koolivaheaegade järgi: „Kui mõnes koolis on vaheaeg riiklikust koolivaheajast erineval ajal, saavad need lapsed meie spaa- ja saunakeskust külastada ajal, kui nõudlus on väiksem ja hind soodsam.”

Suuremat hinda ei küsi

Rakveres asuv Aqva spaa on üks neist, mis ei küsi klientidelt koolivaheajal veekeskuses käimise eest suuremat hinda. Müügijuht Tiina Andresson märgib, et koolivaheaeg toob spaasse tavapärasest palju rohkem külastajaid, kuid nad mahuvad lahedalt ära. „Meil on veekeskuses 350 kappi, nii et järjekorda üldjuhul ei teki. Mahuvad nii hotelli kliendid kui ka väljastpoolt tulijad,” selgitab Andresson. „Oleme leidnud, et pole mõtet peresid kiusata ning panna neid kõrgemat hinda maksma.”