Koreas ja Vietnamis kommunistide vastu sõdinud Ameerika sõjaväe erukolonelleitnant Jüri Toomepuu käis üle mitme aasta taas sünnimaal, et tutvustada oma järjekordset raamatut. Õhtulehele antud intervjuus nimetab 87-aastane vitaalne vanahärra Eesti suurima ohuna sisevaenlase olemasolu ning peab parimaks kaitseks valmidust mitte alistuda.

Millest räägib uus raamat, mida käisite äsja Eestis tutvustamas?

Niihästi Kalevipojal kui ka minul on mitmekülgsed huvid. Mu raamatus „Kahekõned Kalevipojaga” on salvestatud meie vestlused sellistel teemadel nagu mõttetargad masinad ja tulevased taevalised, mis võivad ohustada inimkonda, seiklused ilusa ja armsa Rootsi krahvipreili vaimuga vanalinna torniäärses majas, rahvus- ja riigikaitsepoliitika, uskujad, põrgulised ning palju muud, mis on südamelähedane Kalevipojale, tema rahvale ja minule.