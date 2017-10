Annabel põeb neuroplastoomi ehk närvirakuvähki. See on väga haruldane vähiliik, mida avastatakse vaid 1-2 korda aastas. Lootus, et Annabel sellest välja tuleb, oli vaid 20 protsenti.

2016. aasta 28. novembril hakkas Annabel köhima ning selgitas nuttes, et tal on valus. Vanemad viisid ta haiglasse, kus lapse kopsudest tehti röntgenpilt. See näitas midagi, mida perekond poleks osanud eales oodata: lapse kopsus oli tohutu kasvaja. See oli nii suur, et väänas oma raskusega juba Annabeli selga kõveraks.

Järgnesid raske operatsioon ja mitu kiiritusravi. Ränk raviaeg tõi siiski tulemusi: Annabel sai terveks. Kuid et kuri haigus tagasi ei tuleks, vajab ta hirmkallist immuunravi. Ravim on efektiivne, paranemistõenäosus on 70 protsenti. Kuid haigekassa kallist ravimit Annabeli perele ei hüvita.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane selgitab, et põhjus, miks haigekassa Annabeli ravi ei toeta, ei ole hinnas, isegi mitte ravimi uudsuses või ravimeetodi kaheldavuses. Tegemist on puhtalt juriidilise probleemiga: ravim ei ole kantud õigesse nimekirja.

„Tulenevalt seadusest langetasime väga raske otsuse, et me selle noore inimese ravi etappi ei saa toetada,“ selgitas Laane. „Käisime läbi, ma arvan, kõik need võimalused, kuidas me saaksime seda teha. Ja kui lugeda ravikindlustusseadust, siis kui me oleks teinud täna teistsuguse otsuse, siis me oleksime rikkunud seadust.“

See tähendab, et Annabelile vajalik ravim on küll tunnustatud ja registreeritud, kuid ei ole tervishoiuteenuse loetelus ehk TTL-is. See ei ole ravim, mida ostatakse apteegist, vaid see tellitakse otse haiglasse, kus haige siis raivimikuuri läbima peab. See on aga juba tervishoiuteenus, mida haigekassa ei saa kinni maksta, sest see pole tervishoiuteenuste loetelu nimekirjas. Nüüd on asi arstide ja erialaliitude otsustada, kes peaksid taotlema, et ravim saaks loetellu sisse kantud.

Tallinna lastehaigla hematoloogia ja onkoloogia osakonna juhataja Kadri Saks ütleb aga, et neil ei ole selleks vastavat inimest. „Meil on tööd kahjuks just täpselt nii palju kui on ja teha selliseid pikki põhjendatud ja ravimi kulutõhusust arvestavaid arvutusi on väga keeruline selle töö kõrvalt, mis meie igapäevatöös on,“ ütles Saks „Pealtnägijale“.

Annabelile tulid appi Toivo Tänavsuu vähiravifond „Kingitud elu“ ja Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, kes lubas oma kõneisiku, näitleja Märt Avandi kaudu koguda pool vajaminevast summast. Muide, ka Avandi kaotas oma lapse just neuroplastoomile. Annabelile leiti raha Pardiralli heategevusürituselt.

Rain Laane soovitabki just vähiravifondile annetada, kuniks muud lahendust pole.