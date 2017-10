Bloomberg kirjutab, et Vene häkkerid olid Tšehhi julgeolekuteenistuse (lühend BIS) andmeil rünnanud Tšehhi diplomaatide, kõrgete sõjaväelaste ja õppeasutuste meiliaadresse.

„Võime eeldada, et selline tegevus jätkub,“ kinnitas BIS oma raportis. Nemad on juba aastaid hoiatanud, et Venemaa nuhib nende riigiametnike järel. „Seadusevastaselt hangitud teavet ja infot võidakse kasutada erinevatel viisidel: poliitiliselt või ka teadus-tööstuslikel eesmärkidel, et laimata teatud isikuid või riike, levitada väärinfot ja šantažeerida.“

BISi väitel võivad Prahas asuva Vene saatkonna 150 diplomaadist mõned olla hoopis salaluurajad, kelle Moskva on Tšehhisse lähetanud. Erinevad riigid on Vene küberpahalasi süüdistanud nii valimistesse sekkumises kui propaganda levitamises.