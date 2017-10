„Mulle meeldib mõelda, et elu pole ainult see, mida silmaga näeme. Kuskil on veel midagi,“ usub täna 70. sünnipäeva tähistav näitleja Ene Järvis saatusesse. Saatuse nimele kirjutab ta astumise lavakooli, mille 1970. aastal Panso käe all lõpetas, samuti selle, et on nii mõnestki autoavariist ja infarktist pääsenud üle noatera. „Tähendab, pean veel elama ja mulle on antud aega,“ on Ene resümee.

Ene Järvisele endale pole lapsi antud, ent ta on üles kasvatanud 51aastaselt surnud õe lapsed. „Nii et saatus jättis mind millestki ilma, aga kuskilt andis jälle tagasi,“ ütleb Ene, kes enam kui 30 aastat tagasi lahutas abielu, sest see hakkas segama elamist ning seejärel tegi lõpparve alkoholiga, sest see hakkas segama lavaelu.