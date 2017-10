Guerrero märgib, et Seagal viis esinemisproove läbi enda juures kodus. Naine saabus sinna koos kaaslannaga castingu agentuurist. Ta toonitab, et Seagal tervitas neid uksel riietatuna vaid siidist hommikumantlisse.

Näitlejanna sõnul leidis vahejuhtum aset 1990ndatel seoses filmiga „Tuli sügavikus“ (Fire down below – toim.), kui ta üritas seal ühte peaosadest saada. Seagal oli selle filmi peaosaline, produtsent ja valis ka ise näitlejaid välja, vahendab New Musical Express.

USA näitlejanna ja teleajakirjanik Lisa Guerrero süüdistab idamaiste võitluskunstide meistrit ja märulitähte Steven Seagalit seksuaalses ahistamises. See teema on Ameerika Ühendriikides hetkel filmiprodutsent Harvey Weinsteini „kangelastegude“ valguses väga aktuaalne.

Kui Guerrero keeldus sellest, siis naispeaosa läks teisele näitlejale. Ta lisas, et võtete ajal kutsus Seagal teda oma riietusruumi, kuid kui naine keeldus ka sellest, siis lõigati tema osatäitmine üldse filmist välja.

Naine ütles, et otsustas oma pihtimusega tulla välja pärast produtsent Weinsteini ümber puhkenud seksskandaali, sest see hommikumantli juhtum meenutab väga temaga juhtunut. „Täpselt seda sama tegi ka Steven Seagal. Ma sain hiljem teada, et ta on selle poolest „tuntud“… aga kellele mul oleks olnud kaevata selle seksuaalse ahistamise pärast? Ta oli ju nii selle filmi täht kui ka produtsent,“ ütles Guerrero.

65-aastane Steven Seagal pole veel neid süüdistusi kommenteerinud.

Varem on Seagalit seksuaalses ahistamises süüdistanud näitlejana Jenny McCarthy poolt, kellel Seagal olevat esinemisproovi ajal käskinud kleidi ära võtta. Seagali pressiesindaja lükkas need süüdistused tagasi, öeldes, et McCarthy pole kunagi osalenud filmi „Surmalaev 2” (Under siege 2 – toim.) proovidel ja neid viis läbi filmikontsern Warner Brothers. „Tema nõue on täiesti alusetu,” lisab Seagali esindaja.

Pärast Weinsteini ümber puhkenud seksiskandaali on ka teised Hollywoodi tähed, lauljad ja avaliku elu tegelased hakanud tooma päevavalgele oma ahistamis- ja vägistamislugusid.