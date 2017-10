Täna lõuna paiku toimus Tartus Tähe tänaval asuvas alajaamas plahvatus, mis jättis tunniks ajaks elektrita linnale olulise Ropka tööstuspiirkonna.

Plahvatus oli nõnda tugev, et mitu maja eemal asuvast ettevõttest tulid inimesed välja olukorda uurima. Kuivõrd lühisele ja sellele järgnenud plahvatusele ei järgnenud põlengut, siis tuli päästjatel vaid turvata kohalekihutanud elektrike tööd. Plahvatus purustas metallist kaitsevõre, kuid mitte alajaama välisseina. Just õhu juurdevoolu puudumine võis alajaama süttimisest päästa.

Plahvatuse tõttu jäid elektrita firmad ja mitmed suurettevõtted, sealhulgas läheduses asuv Tartu veevärk. Sündmuskohal viibinud vee-ettevõtte töötaja nentis, et toite kiire taastamine on väga oluline, kuna reovett edasi juhtima pidavad pumbad ei tööta. Tema selgitusel ei ole vee-ettevõttel taolisteks puhkudeks ka diiselkütusel töötavaid avariipumpasid.

Elektrilevi pressiesindaja Peeter Liik ütles Õhtulehele, et elektrikatkestus tekkis koormuslülitist. Ta lisas, et vool juhiti alajaamast ümber ning elektrita jäänud 111 klienti said voolu tagasi pisut peale kella poolt ühte päeval.