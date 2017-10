Kuriteopaik oli kunagine poolelijäänud depoo, tunnelikujuline ruum, kus elasid kodutud. Seal oli maas ka tapetud kodutu madrats. Mõrvas süüdistatav Valeri ütles ise kohtus, et ei tunnista ennast süüdi. „Ta eitab [süüd] ja kinnitab, et saabus sündmuskohale, kus ta ka ise elab, ja avastas, et kannatanu on surnud. Samuti esitas ta versiooni, et teo võis toime panna noortekamp, keda ta väidetavalt nägi, kui liikus tunneli poole, ja kes olevat vahetult enne tema saabumist ära jooksnud,“ rääkis Lumiste.

Selle versiooni lükkab prokurör aga tagasi, viidates, et turvakaamera salvestistest on küll näha Valeri liikumist Lasnamäe majade ja tunneli juures, ent näha ei ole noortekamba pagemist.

Ütlusi andis eile kohtus ka Ahto, kes tapmise ajal oli maganud tunnelis vaid loetud meetrid kuriteopaigast eemal, kuid ei kuulnud ega näinud midagi. Ahto olla kuulnud vaid seda, kuidas tunnelisse tuli kaks tüdrukut ja Valeri küsis nende käest mobiiltelefoni, et helistada kiirabisse. „Kõnesalvestise kohaselt helistas Valeri häirekeskusesse kell 23.45, tutvustas end Antonina ja teatas, et tunnelis on laip. Hiljem, kui saabus politsei, tutvustas mees end Valerina ja selgitas politseile sama versiooni, et teo panid toime noored, kes jooksid tunnelist välja,“ ütles prokurör.

Prokuröri sõnul kinnitavad tõendid siiski, et brutaalse mõrva taga on Valeri. „Ahto on öelnud, et nägi kannatanu juures süüdistatavat ning et enne politsei saabumist palunud Valeri ka temal kinnitada oma versiooni vägivaldse noortekamba kohta,“ märkis prokurör.

Eile andis kohtus ütlusi munitsipaalpolitsei töötaja, kes oli vaid loetud päevad enne tapatööd käinud trammidepoos ja rääkinud mehega, kes hiljem jõhkralt tapeti. „Ta rääkis, et pea iga päev hakkas seal käima ja peksma mingi noortekamp. Tapetu veel näitas, et tal on enda kaitseks padja all nuga,“ rääkis ametnik ja viitas, et sama juttu noortekambast oli talle rääkinud samuti Ahto.