Tallinna lähedal külas elav Õhtulehe lugeja kirjeldab naabrite näitel, et üksi elava pensionäri toetust ei määrata sugugi alati inimestele, kellel oleks selleks täielik õigus. Lugeja kirjutab, et tema külas elab üksikuid pensionäre, kel jääb iga kuu raha ülegi, kuid kes saavad toetust. Samas tunneb ta pensionäre, kes on sunnitud oma pensioni eest üleval pidama elu hammasrataste vahele jäänud täiskasvanud poega või toetama üksikemast tütart, ent nemad ei ela rahvastikuregistri andmete järgi üksi ja seega ei saa toetust. Eriti hämmastab lugejat linnast maale kolinud abielupaari käitumine, sest üks osapool on sisse kirjutatud Tallinna korterisse, mida tegelikult üüritakse välja, ainult selleks, et saada linnalt pensionilisa, kuid teine pool on sisse kirjutatud valda – registri järgi on nad kaks üksi elavat pensionäri ja seega kvalifitseeruvad mõlemad riigilt üksi elava pensionäri toetuse saajate alla.

Hea lugeja, kas sinu hinnangul jõuab üksi elava pensionäri toetus õigete inimesteni?