Kaarel Tarand tegi Õhtulehe arvamusküljel ettepaneku, et valimiste valvurid võiksid valimistevahelisel ajal jälgida, kui pühendunult volikogu liikmed oma tööd teevad – „Istungitel osalemine, eelnõude algatamine, sõnavõtud, kõike annab kokku lugeda.“ Milline on valimiste valvurite võimekus ja valmisolek selline töö ette võtta?

Andrei Liimets, vabaühenduste liidu EMSL kommunikatsioonijuht ja valimiste valvurite koordinaator: Kaareli mõte iseenesest on väga hea ja vajalik – sama on ka Praxis mõned korrad üritanud. Tänu tehnilistele vidinatele ja IKT arengule peaks olema päris palju andmestikku, mille põhjal üldistusi ja järeldusi teha. Samas on siiski tegemist üsna mahuka ettevõtmisega, mida praeguse vabatahtlike valimiste valvurite formaadi juures ei tee ära. Arutame seda kindlasti edasi, kuid praegu pean nentima, et selget plaani pole veel paigas.