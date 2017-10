Eile kogunes Rakvere lihakombinaadi vastloodud ametiühing, et ühes ettevõtte juhtkonnaga töötajate palgamurele lahendus leida. Möödunud nädalal aset leidnud tööseisakus osalenud tapamaja liinitööline Aivar leiab, et tulemustest on veel vara rääkida, ent algus on tehtud.

Möödunud nädalal alustasid mitmed Rakvere lihakombinaadi töötajad tööseisakut, et protesteerida töötingimuste kui ka madala palga vastu. Kiirelt moodustati ametiühing, et töötajate huvid oleks kaitstud. Ametiühingu liige on ka möödunud nädalal tööseisakus osalenud Aivar, kes kinnitab, et lähinädalatel on pilt juba selge. "Eile tutvustasime ja rääkisime palgaküsimusest üldiselt, aga täpsemalt arutame juba järgmine kord," ütleb ta.

HKScan Estonia juhatus kohtub lihakombinaadi ametiühinguga 6. novembril, et jätkata läbirääkimisi.