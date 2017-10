„Täna on ikka märgiline päev – antigi mind esimest korda kohtusse,“ kirjutab Eesti populaarseim blogija Mallukas oma Facebooki lehel. Naine kinnitab Õhtulehele, et on tõesti saanud kohtukutse.

„Ma ei saa seda teemat pikemalt kommenteerida,“ ütleb Mallukas ehk Mariann Treimann Õhtulehele. „Menetlus alles käib,“ põhjendab ta. Praeguseks on postitus kustutatud.

(Kuvatõmmis)

Augusti alguses kirjutas Mallukas oma blogis, et teda ähvardatakse kohtuga. „Ähvardajaks ei ole keegi muu, kui õismäel asuva maja korteriühistu esinaine, kelle käsul sinna paar aastat tagasi piiritajad sisse müüriti. Eks ma omal ajal sellest ju kirjutasin (väga emotsioonikalt) ja nüüd 3-4 aastat hiljem leiab daam, et ta on sellest nii haavunud, et andku ma talle 5000 eurot, või läheb kohtusse,“ kirjutas Mariann siis. Kas tegu on sama inimesega? „Ma tõesti ei saa hetkel lisakommentaare anda,“ ütleb Treimann.

Meenutuseks – aastal 2014 teatati keskkonnainspektsioonile, et Õismäe tee 9 asuva kortermaja räästaaluses on pääsukeste pesad remonditööde käigus kinni müüritud. Mallukas otsustas maja ühistu esinaisele kirjutada ja oma arvamust asja kohta avaldada. Seejärel ühendus ta Eesti Loomakaitse Seltsiga ning algatas lindude päästmiseks ka petitsiooni. Asi lõppes sellega, et linnud müüriti lahti, kuid kahjuks mitu neist suri. Õnneks siiski suurem osa pääses eluga.

