Ilmaprognoos lubab, et õige pea hakkab mitmel pool Eestis lund sadama, mistõttu autojuhtidel oleks mõistlik aegsasti mõelda rehvivahetusele. Kas tänavu on liiklejad ettenägelikud või kordub mullune olukord, mil rehvivahetuspunktide järjekorrad venisid üleöö pikaks kui eesli kõrvad? Kui seaduse järgi peab autojuht oma raudruunale talverehvid alla saama hiljemalt 1. detsembriks, siis iga-aastane praktika näitab, et vajadus rehvivahetuse järgi ilmneb oluliselt varem. Mullu käis raju möll nii autotöökodades kui ka jäätunud teekattega liikluses juba 2. novembril. Esines arvukalt plekimõlkimisi ning järjekorrad rehvipunktide juures venisid kohati mitmekümnemeetristeks. Ka tänavu lubab ilmaprognoos, et kohe-kohe algab lume- ja lörtsisadu, mis pöörab teeolud pea peale. Kas autojuhid on selleks valmis? Tallinnas tegutseva ettevõtte Rehvitakso müügijuht Imbre Jõgimar ütleb, et esimesed vabad ajad on saadaval nädalavahetuseks, kuid iga tunniga jääb neid aina vähemaks. Kas möödunud aastal esinenud pikad järjekorrad on inimestel meeles ning nad broneerivad rehvivahetuse juba varem? „Midagi pole selles osas muutunud: kui tuleb uudis, et hakkab lund sadama, siis soovivad paljud inimesed nüüd ja kohe vahetada. Kui nad siis aega ei saa ja kuulevad, et järjekord on nädal aega, siis pettuvad... aga huvitav kelles?“ arutleb Jõgimar. Probleemide vältimiseks soovitab ta aegsasti aja broneerida ning palub mõistvat suhtumist niigi ülekoormatud rehvitöökodadesse.

Valgas ja Tartus tegutseva Carboxi autoteeninduse tegevjuht Natalja Hanst ütleb, et osa kliente on väga ettenägelikud ja broneerisid aja juba möödunud nädala keskel. „Tänaseks on meil lumekartuse tõttu järjekorrad Tartu teenindustes kuni järgmise nädala teisipäevani ning Valga teeninduses esmaspäevani,“ ütleb ta kolmapäeval.

Hanst arvab, et rehvivahetusega ootavad viimase hetkeni need autojuhid, kes sõidavad naastrehvidega. „Varajasemad vahetajad ongi pigem need, kes on valinud talverehviks lamelli. Või isikud, kellel on vaja uut rehvi soetada ning valikus naastrehv, mida on vaja nii-öelda sisse sõita. Osa inimesi liiklevad päeval ja et neid ei pruugi väike öökülm ehmatada, siis tulevadki nad rehve vahetama alles lume maha tulles,“ ütleb Hanst.