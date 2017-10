Salvestisel on näha kuidas riigipea ratsutab Aşgabati kaasaegsete ja esinduslike linnaosade ehitiste taustal. Berdõmuhhamedov on sportlikult riides, hoiab käes hobuse juhtimiseks ratsapiitsa ja jagab alluvatele korraldusi.

Alluvatest on videos näha vaid kahte – mõlemad on äriülikondadesse riietatud. Nad saadavad presidenti jalgsi, noogutavad korralduste peale ja panevad need kiivalt märkmikutesse kirja.