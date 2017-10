„Kiirete ja vihaste“ tähe Paul Walkeri 18aastane tütar on jõudnud New York Posti teatel kohtuvälisele kokkuleppele autofirmaga Porsche, keda ta süüdistas oma 40aastase isa surmas 30. novembril 2013.

Meadow väitis, et Walker ei pääsenud kokkupõrke järel põlema lahvatanud autost välja selle vigase turvavöö tõttu ning põles seepärast elusalt. Õnnetuse põhjustas näitleja autoentusiastist sõber ja rallipartner Roger Rodas (38), kes samuti hukkus. Poolteist aastat tagasi maksid Rodase omaksed Meadow Walkerile kohtuvälise kokkuleppe korras hiigelsumma - üle 10 miljoni dollari.

Porsche on aastaid toonitanud, et Walkerile ja Rodasele said hukatuslikuks Rodase hooletu sõidustiil ja kiiruse ületamine. Ent 16. oktoobril jõudsid Meadow ja autotootja kokkuleppele, mille üksikasju nad ei avalda.