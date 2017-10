Lõuna prefektuuril on vedanud – neil töötab politseikoer Dexter, kes oma lühikese karjääri jooksul on kinni pidanud relvastatud kurjategija, ajanud edukalt varaste jälgi, otsinud kadunud inimesi ja sündmuskohtadelt põgenenud roolijoodikuid.

Eilegi pani Dexter kiire punkti vahejuhtumile, kus autovaras püüdis politsei käest põgeneda, krirjutatakse Lõuna prefektuuri Facebooki-lehel.

Sündmused said alguse 24. oktoobril, kui Tartumaal näidati ühele noormehele müügiks pakutavat vana Opelit. Kui müüja korraks majja läks, istus nooruk masinasse, käivitas mootori ja kihutas minema. Sõidukivarast asus otsima politsei. Samal õhtul teatati, et Tartu lähistel metsatukas paarutavad noored ringi ühe vana Opeliga. Sõidukit nähes võis politsei olla kindel, et tegu on selle sama varastatud autoga.