"Meie uuslavastus peaks olema kohustuslik kõigile peredele, kus kasvab lapsi, olgu nad siis kui vanad tahes. Kui on päris väiksed, siis saavad nad veidi targemaks ja kindlasti oskavad hiljem küsimustega jätkata. Suuremad lapsed õpivad suhtuma delikaatsesse teemasse pingevabalt ja eluterve huumoriga. Lapsevanemad saavad aga võimaluse peeglisse vaadata ja see, mis sealt vastu vaatab, on kohutavalt naljakas ning seeläbi ka vabastav," võtavad peategelased etenduse lühidalt, kuid tabavalt kokku. Etendust mängitakse hetkel Solarise Apollo kinos. Piletid saadaval Piletilevis.

Just jõudis lavalaudadele Eesti esiklounide uus lavastus "PIIP ja TUUT Pimedas ja teki all", kus suurepärase rolli nii lastele, kui täiskasvanutele teevad Haide Männamäe ja Toomas Tross.

Selle imemaitsva roa ehk prantsuse moodi munapudruga täidetud avokaado koos suitsukala ja astelpaju vinegretiga valmstamine on imelihtne:

Vaja läheb avokaadot, muna, murulauku, võid, värsket rohelist salatit, suitsutatud koha, vürtsikat kurki marineeritud tšilli, ingveri ja küüslauguga, murulaugu aiolit, astelpaju vinegretti ja sidrunit.

Kuidas aga seda isuäratavat koogelmoogelit valmistada, vaata juba meeleolukast videost!

Üle 25 aasta tutvust, neist pea 23 abielus, need on Eesti ainus kutselistest klounidest abielupaar Haide Männamäe (46) ja Toomas Tross (51) ehk Piip ja Tuut, kes lahkelt pajatavad, miks nad pole nii pika aja jooksul lahku läinud. Suudate te ette kujutada, et olete oma elukaaslasega pidevalt ninapidi koos, 24/7 ja nii aastakümneid? Lisaks sellele on neil kahepeale, nagu nad armastavad öelda, neli last, kellest vanim juba täiskasvanu ja noorim käib algkoolis.

Pikemat intervjuud Piibu ja Tuudu aka Haide Männamäe ja Toomas Trossiga vaata ja loe homsest Õhtulehest!

HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Bravuuritar valmistas Piibule ja Tuudule prantsuse stiilis munaputru (Jörgen Norkroos)

