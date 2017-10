Berliini loomaaias rõõmustavad külastajaid alates tänavu juulist pärast viieaastast vaheaega kaks hiidpandat: emane Meng Meng ja isane Jiao Qing. Murelikuks teeb aga Meng Mengi iseäralik käitumine: nelja-aastane bambuskarutüdruk eelistab liikuda tagurpidi, selg ees. Bambuskarud saabusid Hiinast Saksamaa pealinna Berliini Lufthansa erilennuga 24. juunil. Nende kümme miljonit eurot maksnud elupaik Berliini loomaaias avati Hiina presidendi Xi Jinpingi ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli juuresolekul 5. juulil. „Kaks väga sümpaatset diplomaati. Usun, et neist saavad meie kahe riigi erisaadikud,» ütles avatseremoonial Angela Merkel. Hiidpandad jäävad lepingu järgi Berliini loomaaeda 15 aastaks ning nende eest tuleb Hiinale maksta miljon dollarit aastas. Miks liigub Meng Meng selg ees?

Haruldased hiidpandad ehk bambuskarud on armsad loomad ja loomaaedades saavad neist alati külastajate lemmikud, keda tullakse vaatama lähemalt ja kaugemalt. Nii on ka Meng Mengi ja Jiao Qingiga. Miks liigub aga 10. juulil nelja-aastaseks saanud Meng Meng tänaseni, selg ees? Esmalt kahtlustati koguni, et ta võib põdeda mingit rasket haigust. Nüüd on teadlased jõudnud aga üksmeelele, et bambuskarutüdruku tervisel pole häda midagi. Meng Meng ei ole lihtsalt uue elukohaga Berliini loomaaias kohanenud ning avaldab selg ees liikudes protesti.

„Meng Meng on alles puberteedieas. Tagurpidiliikumine on protest selle vastu, mis ei meeldi. Olgu see siis toit või talitaja,“ ütles ajalehele Bild Berliini loomaaia (Zoo Berlin) direktor Andreas Knieriem. Ta avaldas lootust, et appi tuleb seks ning Meng Meng lõpetab selg ees liikumise pärast esimest paaritumist 15. juulil seitsmeaastaseks saanud isabambuskaru Jiao Qingiga. Seni on Meng Mengi ja Jiao Qingi hoitud teineteisest lahus. Meng Meng peaks saama suguküpseks tuleval aastal ning esimene paaritumine võiks tulla kõne alla kolme kuu jooksul veebruarist maini. BAMBUSKARUTÜDRUKU OOTEL: Isane hiidpanda Jiao Qing. (REUTERS/Scanpix) Neumünsteri loomaaia direktor ja tuntud karuekspert Verena Kaspari usub seevastu, et Meng Meng lõpetab tagurpidi liikumise pärast kohanemisraskustest ülesaamist. Eelkõige on vaja, et ta harjuks talitajatega. Hea tahte saadikud Hiina on hiidpandasid kasutanud hea tahte saadikutena juba 45 aastat. Nii leppisid tollased USA ja Hiina juhid Richard Nixon ja Mao Zedong 1972. aastal Pekingis kokku, et kahe riigi suhete paranemise märgina saadetakse kaks hiidpandat Washingtoni loomaaeda. 5. novembril 1980 saabusid Hiinast Saksamaale Berliini loomaaeda kaks kaheaastast hiidpandat Bao Bao ja Tjen Tjen . Tegemist oli Hiina valitsusjuhi Hua Guofengi kingitusega Saksamaa liidukantslerile Helmut Schmidtile. Kahjuks suri emane hiidpanda Tjen Tjen juba 1984. aasta veebruaris. Ning Bao Bao jäi 11 aastaks üksi. 1995. aasta aprillis toodi talle Pekingist seltsiliseks Yan Yan, kelle elupäevad lõppesid 2007. aastal 22aastaselt. Bao Bao suri vanima isase hiidpandana vanadussurma 22. augustil 2012. Ta oli siis 34aastane. Nii Washingtoni kui ka Berliini saadetud hiidpandad olid Hiina võimude kink. Nende eest ei küsitud raha. Hiina kinkis teistele riikidele nõnda kuni 1982. aastani 23 hiidpandat. Siis aga otsustati Pekingis, et aitab tasuta heategevusest ning sestsaati laenutatakse neid. Tegemist pole odava lõbuga, sest iga pandapaari eest tuleb neid vastuvõtval loomaaial maksta Hiinale üks miljon dollarit (850 000 eurot). 2015. aasta oktoobris toimunud Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli Hiina visiidi ajal anti teada, et Berliini loomaaed saab tänavu suvel taas hiidpandad. Mujal Saksamaal neid praegu ei ela. Küll aga näeb neid Saksamaa naaberriikides. Nii sündisid Viinis Schönbrunni loomaaias Yang Yangil mullu koguni kaksikud. Laenul olevate hiidpandade järglased saadetakse lepingu järgi paraku kaheaastaseks saamisel tagasi Hiinasse. See kehtib ka Berliinis elama hakkavate hiidpandade võimaliku järelkasvu kohta. Hiidpandad elavad ka Belgias Brugelette'is Pairi Daiza loomaaias ja Prantsusmaal Saint-Aignanis Beauvali loomaaias ning tänavu kevadest Hollandiski. 12.aprillil tõi lennukompanii KLM erilend hiidpandad Xing Ya ja Wu Seni Hiinast Chengdust Amsterdami. Sealt läks teekond edasi Rhenenisse Ouwehandsi loomaaeda. Hiidpandasid oodatakse samuti Kopenhaagenis. Mai algul toimunud Taani peaministri Lars Lokke Rasmusseni Hiina visiidi ajal kirjutati alla kokkuleppele, mille järgi saab ka Kopenhaageni loomaaed kaks hiidpandat. Praegu käib seal pandamaja ehitus, mis jõuab lõpule järgmisel aastal. Pandapalavikus on tänavu kevadest ka soomlased, kes said 5. aprillil, kui Helsingis käisid riigivisiidil Hiina president Xi Jinping ja tema abikaasa Peng Liyuan, kinnituse, et detsembris saabuvad Hiinast kaks hiidpandat Ähtäri loomaaeda. Helsingist 300 kilomeetrit põhja pool asuva loomaaia külastajad saavad neid näha alates tuleva aasta jaanuari lõpust, sest loomi hoitakse esmalt kuu aega karantiinis. Vabas looduses elab paar tuhat hiidpandat