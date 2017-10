Itaallasi šokeeris Comos toimunud perekonnatragöödia. Meeleheitele viidud pereisa pani end koos nelja lapsega põlema. 49aastane Maroko juurtega Faycal H. kutsus kõik neli last vanuses kolm kuni 11 aastat enda juurde magamistuppa abieluvoodisse magama. Seejärel süütas ta ukse juures ajalehtedest ja küttepuudest lõkke, vahendab Blick Online.

20. oktoobri hommikul märkasid naabrid korterist välja immitsevat suitsu ja kuulsid laste karjumist. Nad lõid ukse maha, kuid oli juba hilja: neile paiskusid vastu suured leegid. Tuletõrjujad tõid korterist välja pereisa surnukeha. 11aastane poeg ja kolm tütart (seitsme-, viie- ja kolmeaastane) viidi haiglasse vingumürgitusega, kuid arstid ei suutnud nende elu päästa.

SÜNDMUSKOHAL: Uurijad seismas Comos korteri rõdul. (AP/Scanpix)

Uurimisel selgus, et Faycal H. oli sattunud eluga ummikusse. Tema abikaasa kannatas depressioonide all ja viibis psühhiaatriakliinikus ravil. Lapsed jäid Faycali hoole alla ja ta kaotas töö, sest lihtsalt ei jõudnud enam korrapäraselt seal käia. Varsti loobus ta ka laste kooli saatmisest ning Milano kohus leidis, et järeltulijad tuleb talt ära võtta ja kasuperekonda saata. Meeleheitel mees otsis abi ajalehest. Ta saatis ajalehele La Provincia kirja, milles kaebas, et Como linn ei aita teda. Faycal ütles advokaadile, et peab plaani koos lastega enesetapu teha. Paraku ei võtnud keegi tema kaebusi ja ähvardusi kuulda.

Üks peretuttavatest rääkis ajakirjanikele, et Faycal oli suures rahapuuduses ega suutnud enam oma eluga toime tulla. Como linnavalitsus lubas pärast tragöödiat osutada mehe ja neli last kaotanud naisele vajalikku abi.