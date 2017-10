Austria pealinnas Viinis kuulsid naabrid ühest korterist pikemat aega kaeblevat koerahäält ning otsustasid lõpuks informeerida politseid. Korravalvurid leidsid eest poolsurnud koera, kellest oli järel vaid luu ja nahk, vahendab Kronen Zeitung.

Kuna koera elu ei saanud enam päästa, pandi ta magama. Koera perenaisele, 66aastasele naisele esitati süüdistus lemmiklooma surnuks näljutamises. Süüalune rääkis kohtus, et pani koerale toidu ette, kuid loom oli juba nii vana ja haige, et ei jõudnud enam süüa. Ta lisas, et loomaarst soovitas tal koera magama panna, kuid selleks nappis raha. „Te ei saanud ju lihtsalt oodata, kuni ta sureb,“ pahandas kohtunik ja määras naisele kuuekuuse tingimisi vanglakaristuse.