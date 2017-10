Sel nädalal ka Eesti kinodesse jõudva Vene ajaloodraama „Matilda“ tee kodumaise esilinastuseni ei möödunud ilma intriigideta, vahendab USA Today.

Poleemika filmi teemade üle leidis aset juba kuid enne esilinastust. Teose peamisteks vastasteks said Venemaa õigeusklikud kristlased, kes väitsid, et filmitegijate eesmärgiks on rüvetada õigeusu kiriku poolt pühakuks kuulutatud Venemaa viimase tsaari Nikolai II isikut.

Nimelt kirjeldatakse filmis viimase salasuhet priimabaleriini Matildaga. See vihastas ortodoksidest äärmuslasi niivõrd palju, et filmi peaosalisi kehastavatele näitlejatele saadeti erinevaid ähvarduskirju, samuti lubati põlema panna mitmed kinod, milles planeeriti linateost näidata.