Samuti sai selgeks üllatuskandidaadi tunnuslause, milleks on „Olen vastu“. Neid sõnu võis näha ka tema sülearvuti kleebisel. Sobtšak selgitas, et on vastu kõigile ning vastu Putinile.

Sobtšak näis rahulik, oma hallis kostüümis juhtinuks ta nagu mõnd oma saadetest, kirjutab Euronews. „Te võite minu üle naerda, kuid ma mõistan meelelahutusäri,“ ütles naine. „Minu tööks on nüüd ümber kirjutada reeglid, et muuta sõud,“ teatas ta ajakirjanikele.

„Mõnede jaoks on Putin türann ning diktaator, teised peavad teda Venemaa päästjaks. Kuid mina olen keerulises situatsioonis. Putin aitas mu isa ja sisuliselt päästis ta elu,“ rääkis Sobtšak. "Olen vastu faktile, et mitte keegi, kaasa arvatud Putin, ei peaks olema võimul 18 aastat,“ seletas naine.

Venemaa sõltumatu telekanali Dožd andmeil soovib Sobtšak enne valimisi koguni oma nime muuta, et valijad saaksid sedelitel ristikese tõmmata just tema hüüdlause taha. Kui see tõepoolest nii on, siis aega peaks Sobtšakil selleks jaguma, kuna nime muutmine võtab Venemaal aega kõige rohkem 13 päeva.