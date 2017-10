Seoses jätkuvalt segaste aegadega ERR-is ning „Aktuaalse kaamera“ uudisteankru Kadri Hinrikuse koondamisega saatis tosin töötajat nõukogule kirja.

„Ringhäälingunõukogu pole küsimust veel arutanud. Tänaseks on nõukogu saanud „Aktuaalse kaamera“ 12 töötajalt pöördumise, mida arutatakse ilmselt järgmisel ringhäälingunõukogu koosolekul 14. novembril,“ kommenteeris Delfile ERR-i sisepingeid nõukogu liige Heidy Purga.

Facebookis küsib Kadri Hinrikuse elukaaslane Tõnu Kaljuste ERR nõukogu esimehe Rein Veidemanni seinal, mida viimane arvab Kadri Hinrikusega toimunust?

„Mul on kahju, et minu kutseliidukaaslane ja Sulle väga lähedane inimene ei võtnud vastu talle pakutud töökorralduslikku muudatust. Mina tahtnuks muidugi teda jätkuvalt näha meil ja maailmas toimuvat vahendamas. Ja ma mõistan ka seda, kui ta pidi kogema pettumust või koguni nördimust,“ vastas Veidemann, kuid lisas, et ta on lähedalt näinud koondamisi ilma igasuguse alternatiivita ja tuletas meelde ühes teises meediamajas hiljaaegu toimunud koondamisi.

Täna kirjutas Eesti Ekspress oma sahinate rubriigis, et Hinrikus sai uuelt teleuudiste juhilt Liisu Lassilt koondamisteate avalikus kohas ehk telemaja kohvikus. See tuli vahetult enne ankrute ühist koosolekut ning oli nagu välk selgest taevast, sest enne olid juhid töötajatele kinnitanud, et õhtust uudistesaadet ei muudeta.