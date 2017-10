Räppar Tiiu meenutas ETV2 muusikasaates ligi aasta tagasi toimunud jubedat kukkumist hobuse seljast, mille tagajärjel murdis ta jala ja selgroo.

„Ma olin haiglas päris pikalt ja mul oli väga palju aega mõelda oma elu üle järgi. Mulle öeldi sõnu nagu ratastool. See ei mõjuta ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt, et sellega toime tulla,“ meenutas Tiiu oma kogemust ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Tiiu lisas, et taastumise periood on teda inimesena muutnud, kuid muutnud ka tema loomingut.

„Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonnas oli mul ka selline kogemus, et ma vist korraks surin ära ja ärkasin ellu tagasi. Kogu see taastumise aeg on mind nii tohutult muutnud. Mul on mingitest asjadest, mis varem käisid närvidele, ükskõik, ma lasen niipalju rohkem minna asjadel. Tulles loomingu juurde, kõik asjad, mis ma olen pärast õnnetust teinud, on sellest mõjutatud,“ tõdes Tiiu.