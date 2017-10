Kroonprints teatas eilsel konverentsil nii kodumaiste kui välisinvestorite ja ärimeeste suureks üllatuseks, et tulevikulinn hakkab toimima vaid taastuvenergia toel ja „seal pole mingit ruumi traditsioonidele“. 32-aastane Mohammed on ekspertide sõnul mitte ainult idealistlik moderniseerija, vaid praktilise mõtlemisega mees, kes näeb, et Saudi Araabia naftavarud ei ole igavesed. Ta plaanib kahe aasta pärast riigi suurima naftafirma üldse maha müüa.

Bloomberg kirjutab, et kroonprintsil võib olla plaan Saudi kuningriiki põhjalikult moderniseerida. Uue linna projekt, mis praegu kannab nime NEOM, on vaid algus. Võimas rahasüst linna ehitamiseks tuleb Saudi Araabia valitsuselt ning kohalikelt investoritelt. Prints Mohammed selgitas, et uus linn hakkab tegutsema „praegustest võimuraamidest iseseisvalt“.

Skeptikud viitavad sellele, et ulja printsi projektid ei ole esimene kord, kus Saudi Araabia on üritanud millegi uuega välja tulla. Keset kõrbe ehitatud tööstuslinnakute projekt kukkus kolinal läbi ja paljud arvavad, et noor prints tahab niisama esineda.

Kuid NEOM ei ole vaid miski, mille prints Mohammed paberile kirja on pannud. Ilmunud on ka promovideod ja -pildid, mis näitavad uue linna lubatud vabameelset elustiili. Selles on näha naisi, kes teevad joogapükstes trenni, töötavad meestega koos ning mängivad orkestris pille. Videos on naised katmata peade ja nägudega, vaid ühe naise pead katab sall, seegi erkroosa, mitte must.

Et Saudi Araabia majandus sõltub praegu täielikult ressurssidest, mis järjest vähenevad ning ühel päeval otsagi saavad, on mõistetav kroonprintsi soov panna see pool elanikkonnast, kes alles hiljaaegu autogagi sõita ei tohtinud, lõpuks ometi tööle ja kasumit teenima. Samuti on moodsate tulevikulinnade eesmärk olla turismisihtkohaks, kuhu lääne inimesed saavad tulla ning end vabalt tunda. Reklaammaterjali põhjal võikski arvata, et see on mõeldud kutsumaks Saudi Araabiasse elama-töötama välismaa spetsialiste, kelle jaoks modernsed linnad on kutsuvamad kui riigi praegune kinnine ühiskonnakorraldus.

Kuidas suhtub sellistesse vabameelsetesse oaasidesse üks maailma konservatiivsemaid elanikkondi eesotsas usujuhtidega, saab ilmselt näha siis, kui Punase mere ääres esimene kopp maasse lüüakse.