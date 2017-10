Politseinikud paluvad abi, et leida Tallinnas asuvast turvakodust lahkunud 12-aastast Danili.

Danil lahkus 19. oktoobril kella 15 paiku Tallinnas asuva kliinikumi territooriumilt ning ta pole siiani turvakodusesse naasnud.

Ta on sarnaselt lahkunud ka varem. Danil võib liikuda Põhja-Tallinnas, täpsemalt Põhja-Tallinna noortekeskuse ja Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse läheduses.

Politseinikud on kontrollinud kohti, kus Danil on varasemalt viibinud ja suhelnud lähedastega, kuid teda pole leitud. Tal olid lahkudes seljas sinine jope ja selle all dressipluus, jalas hallid veidi lühikesed dressipüksid, mille sääreosa küljel on mustad triibud. Jalas olid tal eri värvi paeltega hallid jalanõud.

Politsei palub kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotodele vastavat poissi, anda sellest teada hädaabinumbril 112.