„Selline suhtlus ja suhtumine klientidesse on lubamatu. Kassiirid ja turvamehed peavad riigikeelt valdama ja selles klientide poole pöörduma. See küsimus tuleb lisaks sellele kauplusele arutlusele ka kogu keti juhtkonna tasemel,“ lubas Maxima Latvija esindaja Jānis Beseris.

Läti riigikeelekeskuses öeldi juhtunu kohta kommentaariks, et teenindussfääris riigikeeles kundede poole vene keeles pöördumine on üsna levinud nähtus. „Me saame kaebusi vene keeles pöördumise kohta kui just mitte iga päev, siis ülepäeviti. On olnud sarnane juhus, kus riigikeele tüli peale müüja ähvardas turvamehe kutsuda.“