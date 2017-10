Käesoleva aasta esimesel poolel sai majanduskasv hoogu juurde: ettevõtjad on õnnelikud, sest üle mitme aasta kasvas tööjõu tootlikkus rohkem kui töötajatele minevad kulud. Samas seistakse silmitsi survega tõsta palku. Eesti eripära on see, et madalad palgad on kasvanud kiiremini kui kõrgemad.

Töötajate töömaht kasvas ka erasektoris. Tõusis keskmine töötundide arv ühe töötaja kohta, mis Soosaare sõnul näitab, et osakoormusega töötajad olid varasemast hõivatumad.

Üha enam siseneb tööturule noori, kes teenivad raha näiteks õpingute kõrvalt. Hoolimata sellest, et töötavate inimeste arv on kasvanud, on Orsolya Soosaare sõnul esile kerkinud üha enam neid tööandjaid, kes tunnevad, et tööjõupuudus takistab tootmist. „Samuti on kasvanud [töötajate] ootused tulevase hõive kohta, mis tähendab ettevaatavalt seda, et surve palkadele tõenäoliselt suureneb,“ kirjeldas ökonomist. Ta lisas, et lisaks töötajate puudusele survestavad tööandjat palka tõstma ka töötajad ise, kes märkavad, et hinnatõus vähendab nende ostujõudu.

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja kinnitas, et palgajaotuse mõttes on Eesti eriline: „Meil on hästi palju räägitud sellest, et arenenud riikides on ebavõrdsus kasvanud. Uued ametid, IT-sektor ja suur spetsialiseerumine kutsuvad seal esile selle, et kõrgemad palgad kasvavad kiiremini ja palgajaotus muutub ebaühtlasemaks.“ Oja sõnul on aga Eestis olukord vastupidine: eri ametialade esindajate palkade vahe on just vähenenud ehk madalad palgad on kasvanud kiiremini kui kõrgemad.