Naine tunneb, et kasuõde on teda reetnud.

25-aastane naine sai teada, et tema 29-aastane eks on leidnud oma kõrvale uue naise, kelleks on naise kasuõde, vahendab The Sun.

Suhtenõustaja Deidrelt palub abi noor naine, kes tunneb end reedetuna. Põhjus selles, et tema eks sebib nüüd süüdimatult ta noorema kasuõega...

Noor naine soovis suhet parandada ja taas paarina jätkata, aga mehel oli tekkinud teine huvi. Selleks huviks oli naise 23-aastane kasuõde.

Naine leiab, et mehe ja kasuõe tegu on alatu, sest kumbki ei näi end isegi süüdi tundvat. Ometigi on mees palunud andeks, kui ta uus suhe neiule haiget teeb. Kasuõde olevat aga külm ja hoolimatu...

Suhtenõustaja sõnul on mehel muidugi lihtne vabandada, kuid ometigi ei seganud see teda kasuõega suhtesse astumast. Nii soovitab ta naisel mitte kogu süüd kasuõe kaela keerata.

Ja hoolimata sellest, et naise hinges on lootus, et suhe võiks veel ellu tärgata... Õige oleks loobuda, soovida uuele paarile õnne ja hoida end sellest eemale.

Parim kättemaks olevat siiski õnnelik elu!