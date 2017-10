Tänasel valitsuse infotunnis kinnitas peaminister Jüri Ratas, et kvoodipagulaste numbrit ei suurendata. Vastates Mart Helme küsimusele, kas valitsusel on Läti eeskujul kava piirduda juba kokkulepitud pagulaste vastuvõtmisega, et mingit arvu ei ole tõstetud. "Eesti seisukoht on olnud kogu aeg see, et meie soov, kui me räägime sõjapõgenikest, siis nende vastuvõtmine peab olema väga konkreetselt reglementeeritud. Meie soov on teha intervjuusid seal asukohariigis, kus need pagulased asuvad. Nii et ei, mingisuguseid kvoote Eesti tõstnud ei ole."

Ratas lisas ka, et Eesti on eesistumisel püüdnud teha kõik selleks, et pagulasküsimust lahendada.

Martin Helme uuris peaministrilt, milline on Eesti valitsuse seisukoht praegu EL arutlusel oleva Dublini süsteemi muutmisele ja keskse permanentse jaotuskava loomisele.