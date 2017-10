Robbie Williams seletab viimaks, miks ta jättis septembri algul ära kolm Venemaa kontserti.

43aastane laulja seletab oma YouTube'i kontol avaldatud videos, et on viimased viis nädalat paranenud haigusest. „Paraku tabas see mind just turnee lõpus, niivõrd hästi läinud turnee lõpus.“

Robbie kavatses enda sõnul vapralt Moskvasse ja Peterburisse sõita. „Olin sõdur, turnee oli vaja lõpule viia.“ Ent analüüsivastused olid nii murettekitavad, et superstaar sattus intensiivraviosakonda.

„Ma pole halva tervise tõttu 1998. aastast saadik kontserdituuri katkestanud, tõdeb ta ning kinnitab, et kibeleb kangesti lavale, kuid pole veel 100% terve. „Venemaa, ma armastan sind! Millal ma ometi saan teiega pidu panna...“