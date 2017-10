Kui alampalk tõuseb neljapäeval 500 eurole, siis tõuseb ka lasteaia kohatasu, kinnitas Tallinna haridusameti juht Andres Pajula, kuna Tallinna linnavolikogu määruse kohaselt on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 12,2 protsenti vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

„Seega oleks enamustes lasteaedades uueks vanema osaks senise 57,34 euro asemel 61 eurot ja ujulaga lasteaedades senise 62,98 euro asemel 67 eurot kuus. Tõuseb automaatselt tulenevalt määrusest sarnaselt alampalgaga 6,38 protsenti,“ selgitas Pajula ERR uudistele.

„Kuna aga uu alampalgamäär hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2018 ja just on toimunud KOV valimised siis ootaks ära uue volikogu valitsusprogrammi või koalitsioonikokkuleppe, sest uuel volikogul on võimalus ka seda määrust muuta,“ lausus Pajula.