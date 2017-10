Flirtimisega lähevad hoogu sõbranna ja mees, kes lõpuks suisa käed näitsikule külge paneb. Isegi suudleb! Sam jagab lubadusi, et võib praegu sõbratari suisa maha jätta.

Kõike kaamera vahendusel jälgiv Kelsey pole nähtuga sugugi rahul.

Ärevil neiu helistab poiss-sõbrale ja nõuab aru, et miks too ometigi teist suudles.

Sam tunnistab, et neiu ju ise tahtis, et sõbranna käitumine proovile pandaks. Nii vabandab kutt, et tegi kõik, et närust sõbrannat paljastada.

Kelsey on aga marus ja väidab, et tüüp ületas kõik piirid. Noorte vahel tekib sõnelus ja asi läheb päris ropuks. Näib, et see armulõks rikkus noorte suhte...