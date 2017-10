Riiklik ilmateenistus hoiatab, et kaugutuul tugevneb üle Eesti ning lörtsi- ja vihmasadu jõuab pärastlõunal saartele ning õhtuks mandrile, sajab lörtsi ja lund ning sadu muutub tihedaks. Liiklusolud muutuvad 0°C lähedase õhutemperatuuri ja tiheneva saju tõttu halvaks!

Neljapäeval liigub madalrõhkkond üle Läänemere. Öösel levib lume- ja lörtsisadu kiiresti üle Eesti, lääne pool tuleb sekka ka vihma. Tuul on tugev, puhub valdavalt kagust ja ulatub puhanguti 15, rannikul 20 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on mandril -2..+2, saartel kuni +6°C. Päeval on Lääne- ja Lõuna-Eestis hoogsadusid lörtsi ja vihmana, Põhja- ja Ida-Eestis sajab lörtsi ja ennelõunal ka lund. Tuul on tugev veel eelkõige põhjarannikul ja saartel ning puhub põhjakaarest puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0°C lähedal või paar-kolm plusspoolel, saartel +6°C ümber.



Reedel madalrõhkkond kaugeneb ja sajuhood harvenevad. Valmis tuleb olla nii lörtsiks kui vihmaks. Tuul puhub põhjakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 0°C ümber, päeval tõuseb +2..+3, saartel +6-ni.



Laupäeva öösel on madalrõhkkonna mõju nõrgem ja saju võimalus väiksem ning ilm rahulikum. On soodsad tingimused õhutemperatuuri languseks 0°C (-3..+2°C) ümbrusse, saartel on kuni +5°C. Päeval jõuab Skandinaavia põhjatippu uus madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Läänemere suunas. Pärastlõunal hakkab saartel vihma sadama ja sadu levib õhtuks edasi mandrile, siin tuleb sekka ka lörtsi. Lõunatuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur tõuseb +1..+4, Lääne-Eestis üle +5°C.



Pühapäevaks liigub madalrõhuvöönd Eesti kohale. Aeg-ajalt sajab vihma ja ida pool öösel sekka ka lörtsi. Tuul rahuneb. Öö on ida pool 0°C lähedane, Lääne-Eestis on kuni +5°C, päeval 4..6, Lääne-Eestis kuni 9°C.



Esmaspäeval madalrõhuvöönd eemaldub ja selle järel on sajuhooge öösel sagedasti, päeval hõredamalt ning vihmahoogude sekka tuleb ka lörtsi. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning ilm jaheneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +1..+5°C, saartel võib paar kraadi enam olla.