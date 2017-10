Portaal Your Tango toob välja kolm sodiaagimärki, kes on hullumeelsed kulutajad.

Kalad naudivad raha kulutamist, sest neile meeldib leida uusi sõpru. Ta teab, et kui kulutab uuele tuttavale natuke raha, siis uued tuttavad mäletavad teda ja meenutavad ta lahkust. Ta ei kuluta seetõttu, et saada populaarseks - EI! Ta tahab näha teiste huulil naeratust.

Kalad on väga osavad ka kingituste tegemisel. Ta kohe tajub ära, mida ta kallid ja sõbrad saada sooviks. Tal pole kahju nende kingitustele ka esialgsest natuke enam raha kulutada.

Kui Kalad kulutavad raha, siis seetõttu, et tahavad jagada õnne ja rõõmu teistele.

2. AMBUR

Kui Ambur tahab lõbutseda, siis ikka täiega. See ei tähenda peoõhtut sõpradega, vaid väljasõite mitmeks päevaks ja kuhugi eemale. Loomulikult ei puudu ka joogid, söögid ja meelelahutus.

Kui on aeg planeerida mõni lõbus väljasõit, siis ei loe ta eurosid, vaid kulutab. Lisaks leiab ta, et mälestused kestavad rahast kauem.

See ei ole ehk alati hea idee, sest asi võib käest ära minna. Kui kuus ikka kolm nädalavahetust tuleb lõbutseda, siis...

Kui tunned mõnda Amburit, siis tead, et kui Ambur lõbutseb, siis on ka kõigil ta ümber lõbus olla!

Ambur ei oska ehk rahaga ümber käia, aga ta on sellega lahke!

1. LÕVI

Lõvist enam ekstravagantsem olla ei saa. Ta armastab kulutada raha sõpradele ja iseenda peale. Pediküür, juuksur, kehahoolitsus, riided, kingad ja ehted -täismäng.

Ta fännab hullult ka sotsiaalmeediat, mistõttu näitab ta oma kalleid oste ja tegemisi ka kõikidele sõpradele.

Kahjuks on Lõvi see, kes võib langeda võlavanglasse. Aga ega temaga rääkimine teda sellest päästa. Elu on ju liiga lühike, et end tagasi hoida!