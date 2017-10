Raha kogumises ja säästmises ei ole midai halba. Me kõik peaksime seda tegema. Kui asi läheb aga juba üle piiri, kus kasutad lähedaste headust, et vaid ise saaksid raha säästetud, siis on asi mäda. Tänu astroloogiale võid ohtu juba ette näha, sest mõned sodiaagimärgid on taolisele liigsele säästmisele altimad. Need kolm tähemärki on kas väga ettevaatlikud kulutama või teevad teadlikke valikuid, et raha säästa, kirjutab Your Tango. Üks on aga kindel - nad tahavad odavalt läbi ajada!

Ja need kolm sodiaagimärki on:

SÕNN Sõnni võib kirjeldada tõsise säästja või kitsi inimesena. Kui Sõnn tahab raha kulutada, siis veedab ta palju aega, et enne selle kulutuse kohta piisavalt palju infot koguda. Ta kaalub plusse ja miinuseid, küsib teiste arvamust. Ei anna ta sugugi nii lihtsalt raha käest. Ja isegi sellisel juhul - pole haruldane, et Sõnn oma ostu kahetseb. Sõnn ei loobi raha mööda ilma laiali. Sõnn on ka keegi, kes ei taha kellelegi võlgu jääda ega raha laenata. Ta tahab täpselt teada, kus ta raha on. Iga sent on arvel! Kui lähed temaga kinno, siis tõenäoliselt teeb ta ettepaneku, et maksate ise oma kulutuste eest. Ta on väga teadlik oma raha olukorrast, mis teeb vahel keeruliseks temaga lõbutsemise ja ürituste planeerimise. Eriti selliste, kus võib kuluda raha. NEITSI Neitsi on väga säästlik, kuid hoopis teistel põhjustel. Neitsi on muretseja, mistõttu on ka raha tema jaoks teema, mis paneb pööraselt muretsema. Ta peab pidevalt kontrollima ja teadma, kus ta raha on. Lisaks sellele peab ta raamatupidamist ja arvet selle üle, kuhu ta iga sendi kulutab. Kuigi oma rahal silma peal hoidmine on hea, siis Neitsi läheb sellega liiale. On asju, mida ta kontrollida ei saa. Krediitkaardi röövi või poes mitmekordselt maha võetud arvet. Ta ei rahune aga enne, kui asi on korda aetud! Tõenäoliselt on igal Neitsil telefonis number, mis ühendab ta pangahalduriga. Ja sageli loksutab ta telefoni ja logib internetipanka, et oma raha kontrollida. Ja ära isegi mõtle, et laenad tema rahakotist mõne euro. Eriti veel, kui talt enne ei küsi. Ta läheb marru! KALJUKITS Kaljukits on heaks eeskujuks, kui asi puudutab enesekontrolli. Aga ta läheb ka selle kontrolliga liiale. Eriti siis, kui asi puudutab raha. Ta usub, et liialt raha kulutades rõhutakse liialt justkui mingile staatusele. Seda eriti juhtudel, kui teistel seltskonnas pole ehk rahaga eriti laialt priisata. Paljud ju nõustuvad sellega, kuid Kaljukits võitab seda kohe väga hinge. Nii leiab ta, et taoline käitumine on eriti häbiväärne. Kaljukits tahab käituda ka vastavalt oma sõnadele. Nii järgib ta ka seda eelnevat. Ta ei taha rahaga teiste ees uhkeldada ega oma staatust tõestada. Ta eelistab olla säästlikum.