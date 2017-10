Ründe puhul on kasutaja külastanud veebilehte, millelt on enda teadmata laadinud alla pahavara, kirjutab Riigi Infosüsteemide Amet oma veebilehel .

Seekord on tegemist lunavaraga Bad Rabbit, mis nõuab ohvrilt krüpteeritud failide taasavamise eest 0,05 bitcoin'i krüptoraha ehk ligikaudu 240 eurot. Nõutav lunaraha suureneb aja jooksul.

Teisipäevast alates on tabanud lunavaraprogrammid nakatunud veebilehtede kaudu jõudnud arvukatesse arvutitesse. Nakatunud on näiteks Odessa lennujaam, Kiievi metroo ja mitmed Vene meediaväljaanded.

Ohvrid paigaldavad nakatunud veebilehtedelt Adobe Flashi võltspaigaldusprogrammi ning käivitavad nii käsitsi .exe faili. Praeguseks on tuvastatud, et nakatunud veebilehtede puhul on tegemist meedia- ja uudistelehtedega. Infoturbeekspertide väidete kohaselt kasutatake ära ka WannaCry lunavara levitamisel kasutatud EternalBlue haavatavust.