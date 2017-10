Toomas Hendrik Ilvese osaühing Ermamaa lõpetas mulluse aasta pea 13 000 euro suuruses kahjumis. Ainuke sissetulekuallikas on üür, mida Ilves maksab omaenda osaühingule.

2016. aasta majandusaasta aruandest selgub, et kui tunamullu oli firma müügitulu koguni 80 726 eurot (suuresti metsa müügist), siis 2016. aastal oli see number 11 500 eurot, mis tuleneb üüriteenuse osutamisest. Põhimõtteliselt on see üür, mida president Ilves iseenda taskust iseenda firmale iseenda talus elamise eest maksab. Varasemalt maksis ta seda ekskaasale Evelin Ilvesele – nimelt oli osaühing aastaid just Evelini nimel, pärast lahutust aga võttis Toomas Hendrik Ilves ka osaühingu enda nimele (eri allikate andmetel ostis Evelinilt välja – toim).

