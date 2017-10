„Võrreldes sellega, mis mul kodus oli, oleksin nagu teisele planeedile sattunud,“ jagab täna Kanal 2 saates „Oled jätnud jälje“ oma mõtlemapanevat lugu alkohoolikutest vanematega kasvanud Aire. Tema tänusõnad kuuluvad naisele, kes 17aastase neiu oma hoole alla võttis ja näitas talle, mida tegelikult tähendab kodu ja ema hool. Alkohoolikutest vanemate kõrval elades ei unistanud Aire ilusatest nukkudest, vaid soojast söögist ja rahulikust unest. „Minu lapsepõlv joodikutest vanematega ei olnud kõige kergem. Pidevalt oli hirm… Juba poolest päevast oli paha tunne, et koju minnes ei oota seal midagi ilusat ees. Jõuad koju ja avastad jälle, et ema on purjus, ei ole teinud süüa, toad on kasimata,“ meenutab Aire täna saates oma lapsepõlve. Aire elu muutus 17aastaselt, kui elu viis ta kokku Kaiga, kes uskus, et just tema ema Siiri võib aidata neiu paremale elule. Siiri juurde tallu sattudes avastas Aire ennast maailmast, mis esialgu tundus talle suisa ebareaalsena. „See oli normaalsus. Tundsin , et oleksin nagu kodus.“ Esialgu vaid suveks tehtud plaan arenes edasi ja Aire jäi Siiri juurde pikemalt. „Ta võttis mu nagu plönni ette ja hakkas minust voolima seda inimest, kes ma nüüd olen.“

Siiri käest saadud elutarkused on Airel aidanud toime tulla kõige keerulisega, mis elu ta teele on visanud. Nooruke neiu pidi 10kuuse imikuga naasma koju hoolt kandma oma voodihaige ema eest. Samuti pole armastus talle alati õnne toonud, sest kaasa surma tõttu jäi ta kolme lapsega üksinda. Elu naeratas talle taas, kui Aire kohtus viie lapse isa Heidoga ja nii sai Airest korraga ema kaheksale lapsele. Ka seda pere pole tragöödiad puutumata jätnud, ent kõikidest katsumusest on Aire välja tulnud tänu Siirilt saadud õpetussõnadele.