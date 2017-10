Hot Lips andis neljale erinevas vanuses naisele vallatud vibraatorid ja meeldivad libestid – olles vidinaid proovinud, kirjutasid naised, mis mõtteid need tekitasid.

Maarja, 32

Testida vibraatorit, see mõte on mul juba päris tükk aega olnud. Tegudeni polnud aga jõudnud, kuniks sain proovida Brighty vibraator/masseerijat.

Brighty vibraatorit käes hoida on hästi meeldiv. Kauni kujuga, väga mõnus puudutada ja mis ülioluline – tehtud meditsiinilistest materjalidest, mis on kehale täiesti ohutud.

Võtsin õhtul vibraatori pakendist välja ja küsisin oma partnerilt, kas ta minu ja mu uue "sõbraga" mängida soovib. Sisimas ma juba teadsin, et see mänguasi erutab meid mõlemaid. Ja mul oli õigus!

Vibraatoril on 30 funktsiooni, mis erinevalt vibreerides viivad sind "imedemaale". Saan öelda, et selle vibraatoriga on väga mõnus avastada oma keha: ise vibratsioone valida ning tunnetada, kas mõnutunne tekib kliitorit masseerides eespool või tahad tunda tugevamaid värinaid kuskil enda sees, sügavamal.

Veelgi nauditavam on seda vibraatorit kasutada, kui su sees on vibraator ja partner teeb samal ajal maailma kõige paremat keelekat. Ma poleks uskunud, et on võimalik saada sellisel moel orgasmi. Nii võimast.

Muidugi võib Brighty vibraatorit kasutada ka samal ajal, kui oma partneriga seksid!

Vibraatoriga koos kasutasime ka Jo Organic kummeliga libestit. Libesti on väga mõnusalt magusa aroomiga, seda peale kandes lõhnab keha oivaliselt.

Kuna Brighty vibraator on veekindel, võtan ma ta järgmine kord vanni minnes kaasa. Meil saab kolmekesi seal lõbus olema!

Ma arvan et sellise vau-efektiga vibraator teeb nii mõnelegi mehele silmad ette! Naised, ärge häbenege vibraatorit proovida, see on üliäge kogemus ja mis peamine – kui on kõrval äge mees, siis saate neid võimsaid impulsse nautida koos!

Kas sellest lelust sai minu lemmik? Jah! Järgmine kord Hot Lipsi minnes tahaksin ka midagi uut proovida – valik on ju üüratult suur ja lai.

Katrin, 53

Roosa on mu lemmikvärv! Nii et ootasin roosade tupekuulide (Good Vibes The Perfect Balls) proovimist. Olen nende kohta väga palju head kuulnud – peamine, mida tean, on see, et tänu tupekuulidele saab seks partneriga palju naudinguterohkem! Mulle on tupekuulid eriti vajalikud, sest olen sünnitanud ning vaagnalihased pole enam nii trimmis kui võiksid.

Alustada tuleb 3,5-sentimeetrilise läbimõõduga tupekuulidega. Iga päev võiks neid sees kanda 5-30 minutit. Kui neid mõnda aega kasutada, siis soovitati edasi minna väiksemate metallist kuulidega – aga nende jaoks peavad vaagnalihased juba treenitumad olema.

Pärast esimest päeva tupekuulide kasutamist partneriga vahekorras olles küsisin erutunult, kas ta tunneb erinevust. Minu pettumuseks ei tundnud. Siiski jätkasin tupekuulide kasutamist ja juba nädala pärast partner tundis erinevust! Tema sõnul on orgasm võimsam!

Viimastel nädalatel olen seksi ajal kasutanud ka Fun Factory Toyfluidi libestit ja ma pean ütlema, et see on parim, mida kasutanud olen! Kui tihtipeale lähevad libestid imelikult tükki, siis see püsis kuni lõpuni väga meeldiv. Tegemist on veebaasil libestiga.

Kerli, 41

Karpi vaadates ei oska eriti midagi oodata, kuid vidina välja võttes olen väga positiivselt üllatunud. Je Joue Classic Bullet vibraator näeb ülimalt maitsekas välja. Mitte midagi lihtsakoelist – kõik on täpselt nii nagu olema peab.

Vibraator on väga tagasihoidlik ja viisakas ning kui see peaks kogemata kodus kuhugi vedelema jääma, siis arvatavasti külalised esimese hooga küll aru ei saa, millega täpsemalt tegu. Kaasas on ka laadija, seega ei pea antud tootele ostma patareisid. Ühesõnaga igati kaasaegne ja moodne värk. 10 punkti selle eest.

Toode ise on pisike, aga tööle pannes rõõmustatakse mind paljude erinevate programmidega. Kindlasti leiab igaüks endale sobiva ja meelepärase. Tahaks öelda, et kui mõni inimene on varem saanud ebameeldiva kogemuse või pole õiget toodet leidnud, siis seda vidinat tasuks proovida.

Julgen vibraatorit soovitada küll, teeb oma töö kiirelt ja korralikult. Kõige suurem pluss on minu meelest see, et toode on väga stiilse välimusega ja usun, et sobib ka konservatiivsematele inimestele. Nagu öeldakse siis "An orgasm a day keeps the doctor away" ehk siis orgasmiga päevas pole asja arsti juurde.

Jelena, 23

Satisfyer Pro 2 kliitoristiumlaatori disain on fenomenaalne! Kaunilt roosakas, siidise välimusega, sile. Šampanjavarjundiga lelu sobib naisele nagu mina – kes hindab ainult kõrgeimat klassi nii elus kui ka seksleludes.

Kuna ma polnud varem sellist vidinat kasutanud, siis tuli väga kasuks, et juures oli kasutusjuhend. Muide, pakend iseenesest oli ka ilusa ja stiilse välimusega.

Kasutuskogemus oli ülimõnus. Kui panna vibraator tööle tasasel nivool, läheb võimsa orgasmiga veidi aega. Aga massaaž on mõnus ja omapärane! Tugevama nivoo peal on garanteeritud üsna kiire orgasm. Vidinat on hea ja mugav käes hoida ning võimsust tegevuse ajal reguleerida. Sealjuures muutub tulemus reguleerides ülimalt pehmelt.

Kuna pakend on ilus ja väljepeetud, võiks leida see tee nii mõnegi jõuluvana kingikotti! Mina soovitan igatahes sõbrannadele!