16 aastat Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige olnud sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik lahkus erakonnast.

Äriregistri kande järgi lahkus Raik erakonnast 10. oktoobril 2017.

Kohalikel valimistel kandideeris Katri Raik valimisliidus Meie Narva ja sai 1490 häälega Narva linna parima tulemuse.

Raik kinnitas ERRi uudistele, et ei kavatse praegu ühegi teise parteiga liituda.

„Kandideerisin viimastel kohalikel valimistel valimisliidu Meie Narva nimekirjas ja seetõttu leidsin, et mul on mõttekam olla parteitu. Kavatsen volikogu opositsioonis aktiivselt tegutseda ja seda juhtides on mul parem olla parteitu. Tegin konkreetse sammu. Ma ei ole uhke, kuid see on minu otsus,“ nentis ta.