Elon Muski ettevõtmistes tuntud riskikapitaliühing DFJ ütles, et uurib selle asutajaliikme Steve Jurvetsoni võimalikku ebasündsat käitumist.

DFJ pressiesindaja Carol Wentworthi sõnul palkasid nad suvel pärast teatud kuulduste levimist advokaadibüroo, kirjutab Bloomberg. Wentworthi sõnul protsess jätkub, kuna ettevõte ei ole saanud ametlikku aruannet Jurvetsoni ega ka teiste investorite vastu esitatud kaebuste kohta.

Ameerikas sündinud Eesti juurtega Steve Jurvetson (eestipäraselt Jürvetson), on nii Tesla Inc ja Space Exploration Technologies Corp juhatuses ning Elon Muski lähedane sõber. Jurvetson oli ka Hotmaili varajane toetaja, märgib väljaanne.

Viimastel kuudel on seksuaalse ahistamise süüdistusi tulnud mitmete Silicon Valley juhtide suunas. Näiteks lahkus ametist firma 500 asutajaliige Dave McClure, kuna naisettevõtjad olid väitnud, et mees on teinud neile soovimatuid lähenemiskatseid.