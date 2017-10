Ukrainlanna Olena Zaitseva (20), kes tappis luksusautoga jalakäijate hulka sõites viis inimest, seisab silmitsi 10 aastat kestva vangistusega. Naise oligarhist isa, Vassõl Zaitsev (61), on öelnud, et palub põlvili, et ohvrid ning hukkunute pered ta tütrele andestaks. Vastutasuks pakub mees raha.

Et päästa Zaitsevat vanglast, on tema advokaadid koostamas 1,5 miljoni euro suurust kompensatsioonipaketti, kirjutab Daily Mail.

Pakkumine tuli esimest korda teemaks eile, 24. oktoobril, mil maeti kõik viis ohvrit - neli naist ning üks mees.

Kuna kohtunik keeldus sotsioloogiatudengist Olenat uurimise ajaks kautsjoni vastu vabastamast, tegigi kohtualuse isa enda ning oma abikaasa, 40aastase Tatiana nimel emotsionaalse pöördumise, pakkudes ohvritele suurt summat raha. Zaitsev kinnitab, et tema tütar saab aru, et ainult tema on juhtunus vastutav ning on kogu süü omaks võtnud.

„Põlvitades palume peredel, kes selle hirmsa õnnetusega seotud on, meie tütrele andestada,“ ütles Zaitsev. „Me teeme hukkunute lähedaste jaoks kõik, mida suudame,“ anus mees rahalist abi lubades.

Väljaande sõnul on Ukrainas võimalik vanglast pääseda, kui ohvrite omaksed süüdistustest loobuvad.

Praegustel andmetel hoitakse Zaitsevat kinni uurimise lõpuni ehk ligi kaks kuud.

Olena Zaitseva kohtus (Vida Press)

Uimastite mõju all olnud Olena Zaitseva põhjustas Ukrainas Harkivis nädal tagasi ränga liiklusõnnetuse, milles hukkus viis ning viga sai kuus inimest. Õnnetus juhtus, kui suurel kiirusel liikunud Lexuse linnamaastur sõitis punase tule alt läbi, rammides enda eest liikuvat Volkswagenit. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Lexus kõnniteele, kus liikus sel hetkel palju jalakäijaid, teatas Harkivi politsei.

On teada, et Zaitseva oli saanud varem kiiruse ületamise eest mitu trahvi.